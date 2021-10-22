“فرقة المعتصم” تعتدي على قيادي في لواء الوقاص.. وفصيل لواء عاصفة الشمال ينذر 80 عائلة نازحة بإخلاء مخيم في ريف حلب

محافظة حلب: أقدم عناصر من فصيلي فرقة المعتصم وكتائب منهاج السنة بقيادة أبو مسلم الحجي في مدينة مارع بالاعتداء بالضرب المبرح على قيادي في لواء الوقاص يدعى أبو ليزر، واقتاده العناصر إلى مقرات فرقة المعتصم في مدينة مارع، وتعذيبه بشكل وحشي وسلب سيارته، بعد تمكنه من كشف شبكة تتاجر بالمواد المخدرة تتبع إلى فرقة المعتصم في مدينة مارع بريف حلب الشمالي، في حين أفرج عنه لاحقاً، وطالبوه بمغادرة مدينة مارع على الفور.

ومن جهة أخرى، وجه فصيل لواء عاصفة الشمال إنذارًا لأكثر من 80 عائلة من النازحين القاطنين في مخيم ” الملعب” بمدينة إعزاز بضرورة إخلاء المخيم، بذريعة نقلهم إلى مخيم آخر، بحجة أن صاحب الأرض يحق له استرداد أرضه، بالرغم من وجود صاحب الأرض بمناطق خاضعة لسيطرة النظام في مدينة اللاذقية وموالاته للنظام السوري.