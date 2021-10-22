“فرقة المعتصم” تعتدي على قيادي في لواء الوقاص.. وفصيل لواء عاصفة الشمال ينذر 80 عائلة نازحة بإخلاء مخيم في ريف حلب

 

المزيد من المشاركات

بعد عشرات آلاف البراميل المتفجرة والغارات على المدن والبلدات…

بعد اعتقاله 10 سنوات.. وفاة مواطن في سجن حمص المركزي التابع…

حاجز عسكري لقوات النظام يمنع رتلًا أمريكيًا من العبور نحو…

محافظة حلب: أقدم عناصر من فصيلي فرقة المعتصم وكتائب منهاج السنة بقيادة أبو مسلم الحجي في مدينة مارع بالاعتداء بالضرب المبرح على قيادي في لواء الوقاص يدعى أبو ليزر، واقتاده العناصر إلى مقرات فرقة المعتصم في مدينة مارع، وتعذيبه بشكل وحشي وسلب سيارته، بعد تمكنه من كشف شبكة تتاجر بالمواد المخدرة تتبع إلى فرقة المعتصم في مدينة مارع بريف حلب الشمالي، في حين أفرج عنه لاحقاً، وطالبوه بمغادرة مدينة مارع على الفور.
ومن جهة أخرى، وجه فصيل لواء عاصفة الشمال إنذارًا لأكثر من 80 عائلة من  النازحين القاطنين في مخيم ” الملعب” بمدينة إعزاز بضرورة إخلاء المخيم، بذريعة نقلهم إلى مخيم آخر، بحجة أن صاحب الأرض يحق له استرداد أرضه، بالرغم  من وجود صاحب الأرض بمناطق خاضعة لسيطرة النظام في مدينة اللاذقية وموالاته للنظام السوري.

قد يعجبك ايضا

بعد عشرات آلاف البراميل المتفجرة والغارات على المدن والبلدات والقرى والمزارع…

بعد اعتقاله 10 سنوات.. وفاة مواطن في سجن حمص المركزي التابع للنظام

حاجز عسكري لقوات النظام يمنع رتلًا أمريكيًا من العبور نحو “M4” في ريف…

قوات سوريا الديمقراطية تنفي ادعاءات وزارة الدفاع التركية بما يخص الهجوم على قاعدة…

المزيد من المشاركات

بعد عشرات آلاف البراميل المتفجرة والغارات على المدن والبلدات…

بعد اعتقاله 10 سنوات.. وفاة مواطن في سجن حمص المركزي التابع…

حاجز عسكري لقوات النظام يمنع رتلًا أمريكيًا من العبور نحو…

1 من 27٬746

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد