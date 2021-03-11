فرقة سليمان شاه المعروفة بـ” فرقة العمشات” تستولي على أراضي زراعية لإنشاء كراج عسكري ومخيم للنازحين في ناحية شيخ حديد بريف عفرين

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري، من ناحية شيخ الحديد في ريف عفرين، بأن فرقة سليمان شاه “العمشات” الموالية لتركيا، استولت على عدة أراضي زراعية، ملاصقة لبعضها، تعود ملكيتها لمواطنين من أبناء المنطقة، منهم مهجرين بفعل عملية “غصن الزيتون” والبعض الآخر لا يزال متواجد في الناحية، ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن الأراضي الزراعية التي استولت عليها فرقة “العمشات” ستقوم في وقت لاحق ببناء مخيم للنازحين وكراج عسكري عليها.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، كان قد أشار في الـ 6 من مارس/آذار الحالي، بأن الفصائل الموالية لأنقرة والمنضوية ضمن ما يسمى “الجيش الوطني”، عمدت خلال الأيام الأخيرة المنصرمة إلى الاستيلاء على مساحات واسعة من حقول الزيتون، في منطقة ميدانكي التابعة لناحية شران في ريف عفرين شمالي غرب حلب، ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن حقول الزيتون التي جرى الاستيلاء عليها يقدر عددها بنحو 60 حقل، وتعود ملكيتها للأهالي المهجرين من عفرين بفعل عملية “غصن الزيتون”، وجرى الاستيلاء عليها من قِبل المكتب الاقتصادي التابع لفرقة “السلطان مُراد” والذي قام بدوره بتوزيعها بالتساوي على باقي الفصائل المسيطرة على ناحية شران.