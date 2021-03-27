“فرق الهندسة” تتمكن من تفجير عبوة ناسفة مركونة وسط مدينة الباب شرقي حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: دوى انفجار متوسط الشدة في مدينة الباب الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريف حلب الشرقي، ناجم عن قيام “فرق الهندسة” بتفجير عبوة ناسفة بعد العثور عليها مركونة على جدار حديقة بعد رفع علم النظام السوري فوقها، قرب مسجد “أسامة من زيد”، دون تسجيل وقوع خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري أشار في 20 الشهر الجاري، إلى انفجار عنيف سمع في مدينة الباب الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها شرقي حلب، تبين أنه ناجم عن انفجار مستودع لتخزين البطاريات، قرب “مسجد التوحيد” عند المحلق الشمالي لمدينة الباب، مما أدى لاستشهاد مواطن، وسقوط 7 جرحى على الأقل، من بينهم جراحه خطرة.

كما كان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أشار في 19 الشهر، إلى انفجار عبوة ناسفة بسيارة قيادي ضمن فصيل “عاصفة الشمال” الموالي لتركيا، وذلك في الحي الغربي من مدينة اعزاز الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لأنقرة قرب الحدود السورية-التركية بريف حلب الشمالي، ما أدى لإصابته برفقة شخصين اثنين بجراح، بالإضافة لحدوث أضرار مادية في المنطقة.