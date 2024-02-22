فساد وسرقة أدوية.. معاناة المرضى في ظل تدهور الوضع الصحي في دير الزور

يتفاقم الوضع الصحي في المنطقة الواقعة تحت سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية في محافظة دير الزور، حيث ينتشر الفساد في المشافي العامة، يتمثل بسرقة الأدوية والمعدات الطبية، وبيعها للمشافي الخاصة بواسطة مسؤولين وضباط الأفرع الأمنية.

واختفت أنواع من الأدوية للأمراض المزمنة المخصصة لأمراض القلب والسكري وسيرومات الملح من مشفى الأسد العام، الذي يُعتبر المشفى الأول في مدينة دير الزور.

ويلجأ المرضى للمشافي والمخابر الخاصة، التي يدعمها قادة حزب الله اللبناني، في ظل الوضع الصحي السيء في المشافي العامة.

ويعتبر مشفى السلوم ومشفى الشفاء، بالإضافة إلى المركز الإيراني الطبي الموجود في حي القصور بجانب حديقة المعلمين مقصدا للمرضى القادمين من مناطق بعيدة مثل البوكمال والميادين.

ويقطع المرضى مسافة تصل إلى 140 كيلومترًا للوصول إلى المشافي، مما يزيد من التكاليف والمعاناة التي يواجهونها.

وفي حديثه للمرصد السوري لحقوق الإنسان، يقول (أ.م) وهو أحد الكوادر الطبية في مشفى الأسد في مدينة دير الزور، أن الاستهانة بروح الإنسان وسرقة الأدوية وبيعها للمشافي الخاصة منها مشفى السلوم ومشفى الزين والصيدليات الخاصة ( فاتن ، الفتح ، العكيلي ، النموذجية )، حيث يدون بعض أعضاء الكادر الطبي المناوبين وصفات طبية للمريض شاملة جميع الملزمات منها الكفوف والشاش والسرنك القساطر الوريدية والبولية والسيرومات الملحية والسكرية وخيوط الطبية بالإضافة إلى طلب تلك اللوازم من صيدلية المشفى والقيام بسرقة وصفة المريض وبيعها بالخاص ومن ضمنها المشفى الإيراني لا يوجد لديهم أي أدوية جميعها على المريض أي أن المريض يتكلف بجميع معدات علاجه ومعاينته.