فصائل “الجيش الوطني” المدعوم من تركيا تتصدى لمحاولة تقدم لقوات النظام بريف حلب الشرقي

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: تمكنت فصائل عاملة ضمن “الجيش الوطني” المدعوم من قبل تركيا، من صد محاولة تقدم لقوات النظام والمسلحين الموالين لها على محاور فيخة حمدان والطميشة والبوحامد الواقعة شرق مدينة الباب بريف حلب الشرقي، حيث دارت اشتباكات بين الطرفين استمرت لساعات، ترافقت مع قصف واستهدافات متبادلة، ومعلومات عن خسائر بشرية.

وأشار المرصد السوري خلال الساعات الفائتة، إلى اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، وقوات النظام من جهة أخرى، على محاور بلدات فيخة حمدان والطميشة والبوحامد في مناطق انتشار القوات الكردية شرق مدينة الباب بريف حلب الشرقي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.