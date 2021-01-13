فصائل “الفتح المبين” تستهدف براجمات الصواريخ تمركزات لقوات النظام في ريف إدلب الجنوبي

محافظة إدلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري، قصف مكثف براجمات الصواريخ نفذته فصائل “الفتح المبين” استهدف مواقع تتمركز بها قوات النظام في ريف إدلب الجنوبي، تزامن ذلك مع قصف مدفعي نفذته قوات النظام بالمدفعية الثقيلة نقاط الفصائل على محور قرية كدورة شرقي إدلب، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وأشار المرصد السوري صباح اليوم، إلى أن فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” قصفت صباح اليوم الأربعاء، مواقع لقوات النظام على محاور التماس جنوبي مدينة إدلب، كما جددت قوات النظام قصفها الصاروخي بعد منتصف الليل وصباح اليوم، على مناطق في كنصفرة سفوهن الفطيرة ووفليفل ومجدليا ضمن ريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية.