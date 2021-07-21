فصائل “الفتح المبين” تستهدف بصاروخ موجه موقعاً لقوات النظام جنوبي إدلب

استهدفت فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين، بصاروخ موجه موقعاً لقوات النظام في محور كفرنبل بريف إدلب الجنوبي، وسط معلومات عن سقوط قتلى وجرحى، في حين جددت قوات النظام قصفها الصاروخي على مناطق في البارة وبليون جنوبي إدلب، وبداما بريف إدلب الغربي، دون معلومات عن إصابات، ونشر المرصد السوري قبل ساعات، أن قوات النظام قصفت بعشرات القذائف، قريتي مجدليا ومعربليت التي تتواجد فيها نقاط عسكرية تركية قرب طريق حلب-اللاذقية “m4″، كما قصفت صباح اليوم مواقع في ريف إدلب الجنوبي وجبل الزاوية، حيث استهدفت كل من البارة وسفوهن والفطيرة، إضافة إلى مواقع أخرى في سهل الغاب وريف اللاذقية.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثقوا، أمس، استشهاد مواطن وجرح 8 آخرين بينهم أطفال جراء استهداف قوات النظام بصاروخ موجه سيارة مدنية أثناء مرورها على أطراف بلدة بداما قرب مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي، في حين قتل 4 عناصر من فصيل من”الحزب الإسلامي التركستاني” بعد دخولهم عن طريق الخطأ إلى مواقع قوات النظام على محور قرية ميزناز غرب حلب.