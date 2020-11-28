فصائل “الفتح المبين” تستهدف مواقع النظام في سراقب بصواريخ من نوع “أرض أرض”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، استهداف فصائل “الفتح المبين” لتمركزات النظام في مدينة سراقب بصواريخ من نوع “أرض أرض”، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

ونشر المرصد السوري صباح اليوم، تواصل قوات النظام خرقها لعمليات وقف إطلاق النار المزعمة ضمن منطقة “خفض التصعيد”، حيث رصد المرصد السوري بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، استهداف صاروخي من قبل قوات النظام على مناطق في الفطيرة وكنصفرة وبينين والرويحة وأطراف البارة بريف إدلب الجنوبي، ومناطق أخرى في قليدين والعنكاوي بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، فيما حلقت طائرات استطلاع في أجواء ريف إدلب الشمالي خلال الساعات الفائتة.

ورصد المرصد السوري يوم أمس، قصفاً مدفعياً نفذته قوات النظام استهدف مواقع في قرية معربليت التي تتمركز فيها نقطة عسكرية للقوات التركية، وقريتي كدورة والرويحة في ريف إدلب الجنوبي.

على صعيد متصل، استهدفت غرفة عمليات “الفتح المبين” براجمات الصواريخ مصادر القصف في قرية معردبسة، ودمرت نقطة عسكرية لقوات النظام جراء استهدافها بصاروخ موجه، على محور قرية كفر بطيخ بالقرب من مدينة سراقب.