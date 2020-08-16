فصائل “الفتح المبين” تسقط طائرة استطلاع روسية في أجواء جبل الزاوية.. تزامناً مع قصف صاروخي لقوات النظام يستهدف محاور في جبل الأكراد

فصائل “الفتح المبين” تسقط طائرة استطلاع روسية في أجواء جبل الزاوية.. تزامناً مع قصف صاروخي لقوات النظام يستهدف محاور في جبل الأكراد

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن فصائل عاملة ضمن غرفة عمليات “الفتح المبين”، تمكنت صباح اليوم من إسقاط طائرة استطلاع مذخرة يرجح أنها روسية، في أجواء حرش بينين بجبل الزاوية ضمن ريف إدلب الجنوبي، وذلك بعد استهدافها بالرشاشات الثقيلة، كما رصد المرصد السوري سقوط طائرة استطلاع نتيجة خلل فني في أجواء محور الحدادة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي.

على صعيد متصل تواصل قوات النظام قصفها الصاروخي على بلدات وقرى ضمن جبل الزاوية، بالإضافة لقصف يستهدف محاور ضمن جبل الأكراد شمال اللاذقية.

وكان المرصد السوري رصد بعد منتصف ليل السبت – الأحد، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام، على مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل والحلوبة بريف إدلب الجنوبي، وقريتي تديل والقصر بريف حلب الغربي، بالإضافة لمحور العنكاوي بسهل الغاب شمال غرب حماة.