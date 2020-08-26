فصائل “الفتح المبين” تصعد قصفها البري على مناطق نفوذ النظام السوري في ريفي حماة وإدلب

تواصل فصائل عاملة ضمن غرفة عمليات “الفتح المبين” قصفها المكثف على مناطق نفوذ النظام السوري في ريفي حماة وإدلب، حيث يتواصل القصف على كل من جورين والبحصة بريف حماة الغربي، والدانا والجرادة وخان السبل ومعرشورين بريفي إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي، وسط معلومات عن خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري قبل قليل، قصفاً صاروخياً نفذته هيئة تحرير الشام، استهدف تمركزات النظام في معسكر جورين الواقع بريف حماة الشمالي الغربي، تزامنا مع ذلك استهدفت قوات النظام البرية بعشرات القذائف الصاروخية تلال كبانة في ريف اللاذقية الشمالي، كما استهدفت بعدة قذائف صاروخية مناطق متفرقة من “جبل الزاوية” جنوبي إدلب.

ورصد المرصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام على مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل والحلوبة ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، دون معلومات عن خسائر بشرية، على صعيد متصل قتل عنصرين في قوات النظام جراء استهدافهما بقناصات “هيئة تحرير الشام” على محور الفوج 46 بريف حلب الغربي.