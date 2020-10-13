فصائل “الفتح المبين” تقصف بالمدفعية الثقيلة تمركزات النظام في محيط مدينة سراقب شرقي إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، قصفاً مدفعياً نفذته فصائل “الفتح المبين” استهدف تمركزات النظام في محيط مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية، فيما استهدفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة منطقتي الزقوم والمشيك في ريف حماة الغربي.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام ظهر اليوم الثلاثاء، على مناطق في كفرعمة وكفرتعال بريف حلب الغربي، ومناطق أخرى في محيط البارة ضمن جبل الزاوية جنوبي إدلب، بالإضافة لمناطق في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، وسط استمرار القصف الصاروخي من قبل الفصائل على مواقع قوات النظام بريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.