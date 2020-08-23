فصائل “الفتح المبين” تقصف بشكل مكثف مواقع لقوات النظام على طريق “دمشق – حلب” الدولي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان قصفاً صاروخياً مكثفاً تنفذه فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” على مواقع قوات النظام المتمركزة على طريق “دمشق – حلب” الدولي، من جنوب سراقب وصولاً حتى معرة النعمان جنوب إدلب، تزامنا مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء مناطق “جبل الزاوية”.

ونشر المرصد السوري صباح اليوم، استهداف مجموعة تابعة لقوات النظام بصاروخ حراري على محور حزارين جنوب مدينة إدلب، من قبل فصائل عاملة ضمن غرفة عمليات “الفتح المبين”، ما أدى لمقتل وجرح 6 عناصر على الأقل، في حين قصفت قوات النظام بعد منتصف الليل، مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل بريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية.