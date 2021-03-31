فصائل “الفتح المبين” تقصف مواقع لقوات النظام شرقي إدلب بصواريخ “غراد”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد ظهر اليوم الأربعاء، قصفاً صاروخياً بصواريخ “غراد” نفذته فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين”، استهدفت مواقع لقوات النظام في داديخ وخان السبل ضمن القطاع الشرقي من الريف الإدلبي، في حين قصفت قوات النظام مناطق في محيط مجدليا جنوب شرقي إدلب، ومناطق أخرى في الفطيرة وسفوهن وأطراف كنصفرة والبارة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، ولا معلومات عن خسائر بشرية، على صعيد متصل تشهد أجواء إدلب تحليق لطائرات استطلاع بشكل مكثف منذ ساعات طويلة.

وأشار المرصد السوري يوم أمس، أن فصائل منضوية ضمن غرفة عمليات ما يسمى “الفتح المبين” من قنص ثلاثة عناصر من قوات النظام، على محور تلال كبانة في جبل الأكراد شمالي اللاذقية، بالإضافة إلى تمكن فصائل “الفتح المبين” من قنص عنصر لقوات النظام على جبهة سراقب شرقي إدلب، دون أن يتسنى التأكد فيما إذا قتلوا أم أُصيبوا فقط، ورصد المرصد السوري أيضاً، استهدافات متبادلة بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية بين الفصائل وقوات النظام، شهدتها محاور التماس ضمن جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، على صعيد متصل تعرضت أماكن في محيط قليدين والعنكاوي بسهل الغاب لقصف صاروخي من قبل قوات النظام، في حين استهدفت قوات النظام أيضاً بعد منتصف الليل، بالقذائف الصاروخية مناطق في الفطيرة والبارة وفليفل جنوبي إدلب، لا معلومات عن خسائر بشرية.