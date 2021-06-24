فصائل “الفتح المبين” تقصف مواقع لقوات النظام في مدن وبلدات ريف إدلب الجنوبي

عمدت فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين، بعد ظهر اليوم الخميس، إلى استهداف مواقع لقوات النظام بالقذائف الصاروخية والمدفعية، في كل من مدينتي كفرنبل ومعرة النعمان وقريتي الدانا والدار الكبيرة بالريف الإدلبي، رداً على التصعيد المستمرة من قبل الأخير، وسط معلومات عن سقوط خسائر بشرية، وفي سياق متصل، قصفت قوات النظام أماكن في محيط النقطة التركية في قرية نحليا جنوبي إدلب، وأماكن أخرى في منطف ومحيط أريحا وفليفل وبينين بريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري رصد اليوم، تنفيذ طائرة روسية لثلاثة غارات متتالية على منطقة عين شيب الواقعة على أطراف مدينة إدلب الغربية، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية حتى اللحظة، تزامن ذلك مع تحليق عدة مقاتلات روسية وطائرات استطلاع في أجواء منطقة “خفض التصعيد” بالإضافة إلى قصف صاروخي تنفذه قوات النظام على مناطق متفرقة من جبل الزاوية، جنوبي إدلب.