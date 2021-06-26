فصائل “الفتح المبين” تقصف مواقع لقوات النظام في سلمى شمالي اللاذقية

رصد نشطاء المرصد السوري مساء اليوم السبت، قصفاً صاروخياً نفذته فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين”، استهدفت خلاله مواقع لقوات النظام والمسلحين الموالين لها في مدينة سلمى بريف اللاذقية الشمالي، دون معلومات عن خسائر بشرية، على صعيد متصل جددت قوات النظام قصفها البري على محاور التماس في جبل الأكراد شمالي اللاذقية وجبل الزاوية جنوبي إدلب، وكان المرصد السوري رصد بعد منتصف الليل وصباح اليوم، قصفًا مدفعيًا نفذته قوات النظام على قرية فليفل بريف إدلب الجنوبي، والعنكاوي ومحيط الزيارة بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، ومحور كبانة بريف اللاذقية، فيما تشهد أجواء منطقة “خفض التصعيد” تحليقًا مكثقًا لطائرات الاستطلاع الروسية في أجواء المنطقة.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، أمس، اشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل من جهة أخرى، على محور كفروما بريف إدلب الجنوبي، في محاولة تسلل من قبل الأول على مناطق الأخير، وسط معلومات عن خسائر بشرية.

كما قصفت قوات النظام، محيط قرية قميناس شرقي إدلب، حيث تتواجد نقطة عسكرية تركية هناك.