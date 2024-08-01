فصائل “الفتح المبين” تستهدف مواقع وتصيب 3 عناصر من قوات النظام.. والأخيرة تقصف عدة بلدات وقرى في ريف إدلب

فصائل “الفتح المبين” تستهدف مواقع وتصيب 3 عناصر من قوات النظام.. والأخيرة تقصف عدة بلدات وقرى في ريف إدلب

أصيب 3 عناصر من قوات النظام بجراح جراء استهداف فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” مواقع عسكرية على محور جرادة في منطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

وفي السياق، قصفت قوات النظام بقذائف المدفعية الثقيلة بلدة الفطيرة وقريتي بينين والرويحة في منطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، وسط تحليق لطائرة استطلاع روسية في أجواء ريفي إدلب الجنوبي وحماة الغربي.

وبذلك، يرتفع إلى 274 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2024، وذلك خلال 251 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات ومسيرات انتحارية، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 117 من العسكريين بينهم جندي تركي، و111 من المدنيين بينهم 3 سيدات و 18 طفلا بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 25 من المدنيين بينهم 12 طفل و سيدتين.

– 168 من قوات النظام بينهم 18 ضابط

– 65 من “هيئة تحرير الشام”

– 5 من أنصار الإسلام

– 2 من جيش النصر

– واحد من جيش الأحرار

– 2 من الجهاديين بينهم جهادي من أصول تركية.

– واحد من فرقة الحمزة

– 3 من فيلق الشام

– 1 من المقاومة الشعبية” العاملة ضمن فصائل “الفتح المبين”.

– 1 من كتائب “ثوار الشام” العاملة ضمن غرفة عمليات “الفتح المبين”