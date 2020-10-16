“فصائل ريف اللاذقية” تجدد استهدافها لتمركزات قوات النظام في “جبل الأكراد”

استهدفت الفصائل العاملة بريف اللاذقية، مساء اليوم، تمركزات قوات النظام والمسلحين الموالين لها في محور كبانة وتلة البركان بجبل الأكراد، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ويأتي ذلك، بعد ساعات من قصف صاروخي نفذته فصائل “الفتح المبين” استهدف تمركزات قوات النظام على محور كتف حسون في “جبل الأكراد” شمال اللاذقية، بالإضافة لقصفها تمركزات النظام في محيط مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي.

ورصد المرصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، قصفاً صاروخياً لقوات النظام، استهدف بلدة كنصفرة وقرى الفطيرة وسفوهن وفليفل والحلوبة والرويحة وبينين في ريف إدلب الجنوبي، وقرية العنكاوي في سهل الغاب شمال غرب محافظة حماة.