فصائل عاملة مع “حزب الله” تطلق صاروخ نحو الجولان المحتل.. وإسرائيل ترد باستهداف مكان انطلاقه بريف درعا

أطلقت فصائل عاملة مع “حزب الله” اللبناني صاروخا باتجاه الجولان السوري المحتل، انطلق من منطقة عين ذكر في منطقة سحم الجولان بريف درعا الغربي

وفي سياق ذلك، أطلق الجانب الإسرائيلي قنابل مضيئة في أجواء الجولان السوري، تحسبا لعمليات تسلل نحو الأراضي المحتلة.

واستهدف بـ 3 قذائف منطقة إطلاق الصاروخ في ريف درعا الغربي.

وبالتوازي مع ذلك، حلقت طائرات إسرائيلة على علو منخفض في أجواء لبنان المحاذية لسورية.

وفي 10 تشرين الأول، أطلقت فصائل فلسطينة عاملة مع “حزب الله” اللبناني، قذائف هاون من الأراضي السورية باتجاه الجولان السوري المحتل، تزامنا مع استنفار ورفع الجاهزية القتالية لقوات النظام في المنطقة، في حين تشهد المنطقة تحركات مكثفة لـ”حزب الله” اللبناني منذ أيام.

وفي سياق ذلك، سقطت قذائف أطلقها الجانب الإسرائيلي في منطقة صيصوان وسرية صيدا بريف القنيطرة وموقع بالقرب من تل الجموع العسكري بريف درعا الغربي، استهدفت تمركزات وآليات عسكرية لقوات النظام قرب الجولان المحتل.

واستهدفت دبابات إسرائيلية، في 21 أيلول الفائت، مراصد مؤقتة لمسلحين موالين لقوات النظام تشرف على الجولان المحتل والمنطقة المنزوعة السلاح في منطقة عين التينة بريف القنيطرة، وأسفر الاستهداف عن تدمير نقطتين

وتوغلت عدة دبابات إسرائيلية وآليات هندسية ضمن الأراضي السورية، في 20 أيلول، قادمة من السياج الحدودي في ريف القنيطرة، ويعتقد بأن هذا التوغل مرتبط بالمرات السابقة التي توغلت فيها إسرائيل داخل الأراضي السورية، ويهدف إلى فتح ممرات وترسيم حدود جديدة بين المناطق السورية المحتلة، وسط غياب كامل للنظام وقوات فض النزاع وعدم إيقاف عمليات التوغل الإسرائيلية المستمرة.