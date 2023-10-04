فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” تدمر سيارة لقوات النظام جنوبي إدلب.. وقصف مدفعي يطال محيط قريتين ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”

فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” تدمر سيارة لقوات النظام جنوبي إدلب.. وقصف مدفعي يطال محيط قريتين ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”

استهدفت فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” سيارة عسكرية من نوع زيل تابعة لقوات النظام على محور قرية جوباس بريف إدلب ضمن منطقة “بوتين-أردوغان، مما أدى لتدميرها.

وفي السياق، قصفت قوات النظام بقذائف المدفعية الثقيلة محيط قرية التفاحية بريف اللاذقية الشمالي، ومحيط قرية دير سنبل بريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم استشهاد طفلة وإصابة 7 مواطنين بجروح بليغة إثر قصف نفذته قوات النظام براجمات الصواريخ، على الأحياء السكنية في مدينة سرمين ومحيط مدرسة في المنطقة.

كما طال القصف الهمجي قرى آفس ومعارة عاليا بريف إدلب ومكليبس وكفر تعال والسحارة بريف حلب الغربي.