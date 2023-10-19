فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” تستهدف مواقع لقوات النظام وقصف مدفعي يستهدف قريتين بريف حلب الغربي

استهدفت فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” بقذائف المدفعية الثقيلة مواقع لقوات النظام على محوري بسرطون وقبتان الجبل بريف حلب الغربي.

وفي السياق، قصفت قوات النظام بقذائف المدفعية الثقيلة قريتي كفرتعال وكفرعمة بريف حلب الغربي دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس إصابة رجل وطفل بجروح، إثر قصف مدفعي نفذته قوات النظام، بالمدفعية الثقيلة، على الأحياء السكنية في بلدة ترمانين شمال إدلب.

كما استشهدت سيدة وأصيبت طفلة بجروح، نتيجة قصف مدفعي طال الأحياء السكنية داخل بلدة دارة عزة كما قصف قرية الأبزمو غرب حلب.