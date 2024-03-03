فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” تقتل عنصراً من قوات النظام وتستهدف مواقع في ريف إدلب الجنوبي

فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” تقتل عنصراً من قوات النظام وتستهدف مواقع في ريف إدلب الجنوبي

قتل عنصر من قوات النظام قنصاً برصاص فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” على محور مدينة سراقب بريف إدلب الجنوبي.

واستهدفت الفصائل بقذائف الهاون مواقع لقوات النظام على محور قرية الملاجة بريف إدلب الجنوبي، ضمن منطقة “بوتين – أردوغان” دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وبذلك، يرتفع إلى 83 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2024، وذلك خلال 88 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات ومسيرات انتحارية، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 34 من العسكريين 49 من المدنيين بينهم 6 أطفال بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 11 من المدنيين بينهم 4 أطفال وسيدة

–48 من قوات النظام بينهم ضابط.

– 19 من “هيئة تحرير الشام”

– 4 من أنصار الإسلام

– واحد من جيش النصر