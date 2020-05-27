فصائل موالية لتركيا تواصل تضييق الخناق على أهالي جنديرس بريف عفرين

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان في ناحية جنديرس بريف عفرين شمال غرب حلب، بأن الفصائل الموالية لتركيا والمسيطرة على قرى الناحية تعمد إلى إجبار الأهالي على شراء المحروقات ومادة الخبز من أماكن يديريها عناصر تابعة لتلك الفصائل، في الوقت الذي تمنع الفصائل ذاتها المزارعين من حراثة أراضيهم لجني محصول “ورق العنب” إلا بموافقة من المقر الأمني التابع لفصيل “لواء الوقاص” المسيطر الرئيسي على المنطقة هناك، بالإضافة لاستمرار الفصيل بفرض إتاوة على محاصيل الأهالي.

وكان المرصد السوري أشار يوم أمس، إلى أن الفصائل الموالية لتركيا تواصل ارتكاب الانتهاكات وتساعد عليها في مناطق عفرين الخاضعة لنفوذها مع القوات التركية، حيث يواصل المواطنون المهجرون من المحافظات السورية قطع الغابات الحراجية والأشجار في قرية روطانلي التابعة لناحية معبطلي، بعد أخذ موافقة من فصيل سمرقند الموالي لتركيا هناك.

وأفادت مصادر المرصد السوري بأن سعر كيلو الحطب لا يتجاوز 30 ليرة سورية، بسبب منع القوات التركية نقله إلى مناطق أخرى للاتجار به.

ووفقا لمصادر المرصد السوري فإن الإجراءات المتبعة في قطع الحطب والغابات هي ذاتها في جميع مناطق عفرين، حيث تكون المنطقة والأملاك العامة والمصادرة تحت سلطة الفصيل المسيطر على المنطقة.

ورصد المرصد السوري في منتصف آذار/مارس الفائت، قيام عناصر عناصر من الفصائل الموالية لتركيا بقطع عدد كبير من الأشجار من حي المحمودية في مركز مدينة عفرين تزامنا مع استمرار عناصر الفصائل بقطع الأشجار في مناطق متفرقة من الريف.