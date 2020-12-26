فصائل “نبع السلام” تجدد قصفها البري على ريف عين عيسى بالتزامن مع اشتباكات مع “قسد” قرب نقاط التماس

محافظة الرقة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، تجدد القصف المدفعي من قبل فصائل “نبع السلام” الموالية لتركيا، على محور قريتي جهبل والمشيرفة بريف عين عيسى، تزامناً مع استهدافات متبادلة بالرشاشات المتوسطة والثقيلة على المحاور قرب طريق حلب-الحسكة الدولي “m4″، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري قد رصد، صباح اليوم، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية وفصائل غرفة عمليات “نبع السلام” الموالية لها، على محاور المشيرفة وجهبل شمال شرق عين عيسى، بريف الرقة الشمالي.

ونشر المرصد السوري مساء الأمس، أن مجموعات من القوات التركية والفصائل الموالية لها، حاولت التسلل إلى قرية المشيرفة الاستراتيجية بريف عين عيسى الشمالي الشرقي في محافظة الرقة، في حين دارت اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، بين العناصر المتسللة من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى، تزامناً مع قصف بري مكثف بين الطرفين، فيما وردت معلومات مؤكدة عن وقوع خسائر بشرية جراء القصف العنيف.

وتعد قرية المشيرفة استراتيجية لوقوعها قرب الطريق الدولي حلب-الحسكة “m4″، حيث تحاول القوات التركية الوصول إليه وقطعه.