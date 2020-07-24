فصائل ومجموعات جهادية تستهدف مواقعاً لقوات النظام في “جبل الأكراد” وريف إدلب الجنوبي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفا مدفعيا نفذته فصائل “الفتح المبين” الجهادية، استهدف مواقع لقوات النظام في قرية بسقلا جنوبي محافظة إدلب، تزامنا مع قصف صاروخي من قِبل تجمع “أنصار الإسلام” الجهادي، استهدف مواقع لقوات النظام في قرية “بركة” الواقعة في القطاع الشمالي من محافظة اللاذقية ضمن “جبل الأكراد”، دون معلومات عن وقوع خسائر بشرية، فيما استهدفت قوات النظام بعدد من القذائف الصاروخية بلدتي دير سنبل وبينين في ريف إدلب الجنوبي.

وأشار المرصد السوري صباح اليوم، إلى تجدد القصف البري من قبل قوات النظام على أماكن ضمن منطقة “خفض التصعيد”، حيث استهدفت بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة وصباح اليوم، مناطق في محيط كفرعويد وفليفل وسان وبينين والرويحة وديرسنبل وبينين بريف إدلب الجنوبي والشرقي، والزيارة والمشيك بسهل الغاب شمال غرب حماة، دون أنباء عن إصابات.