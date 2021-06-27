فصيل جهادي يستهدف بالقذائف الصاروخية ريف القرداحة

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصف بثلاثة قذائف صاروخية، نفذها فصيل “أنصار التوحيد الجهادي” من مناطق سيطرة الفصائل في ريف اللاذقية الشمالي، استهدفت قرية بعقيلون في ريف مدينة القرداحة مسقط رأس “بشار الأسد” ضمن ريف اللاذقية، حيث اقتصرت الأضرار على الماديات فقط.

و وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، في وقت سابق من اليوم، مقتل أحد عناصر الفصائل، جراء قصف صاروخي نفذته قوات النظام صباح اليوم الأحد، على بلدة الفطيرة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، على صعيد متصل جددت قوات النظام قصفها الصاروخي على أماكن في جبل الزاوية، وكان نشطاء المرصد السوري في منطقة خفض التصعيد، جولة جديدة من الاستهدافات البرية، حيث قصفت قوات النظام صباح اليوم الأحد، مناطق في فليفل وبينين والفطيرة والبارة بريف إدلب الجنوبي، ومناطق أخرى في سهل الغاب شمال غربي حماة، ولا معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.