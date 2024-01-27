فصيل موال لأنقرة يختطف مواطنا في الريف الحلبي

محافظة حلب: اختطف عناصر من فصيل “فرقة المعتصم” خلال الأيام القليلة الفائتة، مواطنا من أهالي مدينة مارع بريف حلب الشمالي، إثر نشوب خلافات بين الطرفين على محضر للبناء، حيث اقتيد المواطن إلى جهة مجهولة.

على صعيد متصل، أقدمت عناصر مجموعة مسلحة مجهولة الهوية يستقلون سيارة ” فان” على اختطاف مواطن بالقرب من سوق الخميس وسط مدينة الباب، حيث تم اقتياده إلى جهة مجهولة، بالرغم من انتشار عدة حواجز لـ”الجيش الوطني” والشرطة العسكرية بالقرب من المكان.

ويأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني المستشري ضمن مناطق سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها.

وأشار المرصد السوري في 4 كانون الثاني الجاري إلى أن عناصر دورية تابعة للشرطة العسكرية اعتقلوا شابين اثنين أحدهما من محافظة حلب والآخر من محافظة درعا، بعد أن جرى ترحيلهما من قبل السلطات التركية عبر معبر باب السلامة الحدودي بين سوريا وتركيا، دون توجيه أي تهمة لهما، في مدينة إعزاز شمال حلب ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها “درع الفرات”.

وطالب عناصر الشرطة العسكرية من ذوي الشابين دفع إتاوة مالية قدرها 1500 ليرة تركية مقابل إطلاق سراحهما.