فقدان الاتصال بشابة بعد دخولها معهد إعداد المدرسين في حمص

محافظة حمص: فقد الاتصال مع شابة من قرية المخطبية التابعة لتلكلخ بريف حمص، بعد دخولها معهد إعداد المدرسين بحمص، حيث كان والدها بانتظارها خارج المعهد.

وفي 26 نيسان، اقتحمت مجموعة مسلحة مدجنة عند أطراف قرية المتن بريف اللاذقية، واختطفت شابًا بعد أن أطلقت النار على شقيقه، الذي نُقل بحالة حرجة إلى المستشفى.

وبحسب المعلومات، فإن الجهة الخاطفة طالبت بفدية مالية مقدارها 100 ألف دولار أمريكي مقابل الإفراج عن الشاب، في وقت تؤكد فيه عائلته أنهم لا يملكون هذه المبالغ.

ورغم تواصل العائلة مع مختلف الجهات الأمنية والمعنية، لم تثمر الجهود حتى الآن عن أي نتيجة تذكر.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، 23 نيسان، إقدام مجموعة مسلّحة على اقتحام منزل عائلة في حي وادي الذهب بمدينة حمص، واختطاف رجل وزوجته وطفلهما الرضيع البالغ من العمر شهراً واحداً، وسط غموض يلف مصيرهم.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن أفراد المجموعة كانوا يرتدون زياً عسكرياً، واستقلوا سيارتين من نوع “سنتافيه” وأخرى من نوع “بيك آب”، قبل أن ينسحبوا من الموقع دون أن يُعرف إلى أين تم اقتياد العائلة.