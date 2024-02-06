فقدان الاتصال بمجموعة تابعة للفرقة 18 بينهم ضابط في منطقة واقعة ما بين تدمر- دير الزور وعناصر النظام يطلبون مؤازرة جوية

أفادت مصادر المرصد السوري، بفقدان الاتصال بمجموعة عسكرية، مؤلفة من 3 عربات عسكرية تقل 10 عناصر من الفرقة 18 التابعة قوات النظام، بينهم ضابط برتبة ملازم أول، أثناء توجههم من مدينة تدمر إلى السخنة بريف حمص، حيث انقطع التواصل معهم بعد مرورهم بالقرب من حقل الهيك النفطي الواقع عند استراد تدمر- دير الزور.

وعليه توجهت دورية عسكرية تضم عناصر من فرع البادية التابعة للنظام وعناصر من الدفاع الوطني إلى المنطقة التي فقدت الاتصال مع المجموعة، بحثاً عنهم، بعد طلب المؤازرة من طيران مروحي من مطار تدمر العسكري للمساعدة في البحث عن أفراد المجموعة.

وتشهد المنطقة التي فقد فيها الاتصال مع المجموعة نشاط خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” بشكل كثيف، والتي تنطلق منها هجمات “التنظيم” ضد مواقع ونقاط تابعة لقوات النظام والميليشيات الموالية لها.

ووفقاً لمتابعات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد شن تنظيم “الدولة الإسلامية يوم أمس، هجومين ضمن مناطق نفوذ قوات النظام، الهجوم الأول، حيث نفذ “التنظيم” عملية تسلل على نقاط تتمركز ضمنها ميليشيا “لواء فاطميون” الأفغاني الموالي لإيران، في محيط حقل أراك للغاز شمال شرقي مدينة تدمر بريف حمص، ما أوقع خسائر بشرية بين الطرفين

أما الهجوم الثاني، حيث شن مسلحون من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، يستقلون دراجات نارية، هجوماً مباغتاً بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، على نقاط وتجمعات قوات النظام في باديتي تدمر والسخنة، شرقي حمص، حيث دارت اشتباكات متقطعة، فيما شاركت المقاتلات الحربية بتنفيذ عدة غارات استهدفت نقاط تمركز عناصر “التنظيم”.