فقدا منذ نحو عامين.. العثور على رفات جثتي عناصر من “مجلس دير الزور العسكري” شمالي دير الزور

 

محافظة دير الزور: عُثر على رفات جثتين تعودان لعناصر من قوات “مجلس دير الزور العسكري” فقدا بظروف مجهولة قبل نحو عامين، وذلك في بلدة الصور بالريف الشمالي لمحافظة دير الزور، حيث تم التعرف على جثتيهما من خلال وجود بطاقاتهم الشخصية التي دفنت معهما، ما يرجح أنهما قتلا على يد خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” النشطة في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.
ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 809 شخصاً.
ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة لـ 294 مدنياً، من بينهم 18 طفلًا و15 مواطنة في دير الزور والحسكة والرقة ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 511 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط مئات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.

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