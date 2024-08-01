فلتان أمني مستشري.. مقتل مواطن برصاص مجهولين في بلدة شرقي درعا

محافظة درعا: قتل مواطن من بلدة النعيمة شرقي درعا، نتيجة تعرضه لإطلاق نار مباشر من قبل مسلحين مجهولين، في البلدة ذاتها.

يشار بأنه مدني لا ينتمي لأي جهة عسكرية أو محلية.

ويأتي ذلك في ظل الفوضى والانفلات الأمني في مناطق سيطرة النظام في درعا.

وبذلك، يكون المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق وقوع 196 جريمة قتل بشكل متعمد منذ مطلع العام 2024، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ما تزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 215 شخص، هم: 11 طفل، و39 مواطنة، و165 رجل وشاب، توزعوا على النحو التالي:

– 65 جريمة في درعا راح ضحيتها 59 رجل، و5 أطفال، و12 سيدة

– 40 جريمة في ريف دمشق راح ضحيتها 32 رجل، و3 أطفال، و10 سيدات

– 20 جريمة في حمص راح ضحيتها 17 رجل، وطفلة، وسيدتان

– 18 جريمة في السويداء راح ضحيتها 13 رجل، وطفل، و5 سيدات

– 12 جريمة في حماة راح ضحيتها 10 رجال، وسيدتان

– 10 جرائم في طرطوس راح ضحيتها 8 رجال، وطفل، وسيدة

– 9 جرائم في دير الزور راح ضحيتها 7 رجال، وسيدتين

– 7 جرائم في دمشق راح ضحيتها 6 رجال، و2 سيدات

– 6 جرائم في اللاذقية راح ضحيتها 6 رجال، وسيدة

– 6 جرائم في حلب راح ضحيتها 4 رجال، وسيدتين

– 2 جريمة في الحسكة راح ضحيتها رجلان

– جريمة في القنيطرة راح ضحيتها رجل