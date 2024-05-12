فور وصوله قادماً من ألمانيا.. مقتل مواطن بالرصاص على خلفية ثأر قديم في معبر سيمالكا بريف الحسكة

محافظة الحسكة: قتل مواطن ينحدر من بلدة المالكية فور وصوله إلى معبر سيمالكا الحدودي بريف الحسكة قادماً من ألمانيا بالرصاص المباشر على يد شخص من قرية اله قوس التابعة لبلدة معبدة، على خلفية ثأر قديم بينها.

ووثق المرصد السوري 40 جريمة قتل بشكل متعمد ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” منذ مطلع العام 2024، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ماتزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 44 شخص هم: 33 رجل، و5 أطفال و6 سيدات توزعوا على النحو التالي:

– 14 بينهم طفلين و3 سيدات في الحسكة

– 15 بينهم سيدة وطفل في دير الزور

– 12 بينهم طفلين وسيدتين في الرقة

– رجلان في منبج

– رجل في عين العرب (كوباني)