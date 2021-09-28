فيروس كورونا: مستشفيات العاصمة السورية واللاذقية لن تتمكن من استقبال المزيد من مرضى كوفيد-19

فيروس كورونا: مستشفيات العاصمة السورية واللاذقية لن تتمكن من استقبال المزيد من مرضى كوفيد-19

أكدت مصادر طبية في سوريا الأحد أن المستشفيات في العاصمة دمشق ومحافظة اللاذقية الساحلية وصلت إلى الحد الأقصى في طاقتها الاستيعابية من المرضى نظرا لارتفاع أعداد من يتلقون العلاج من فيروس كورونا فيها.

وقال توفيق حسابة، مسؤول بوزارة الصحة السورية في تصريحات للتلفزيون الرسمي السوري: “بدأنا نقل مرضى كوفيد-19 من مستشفيات العاصمة دمشق إلى مستشفيات محافظة حمص ونقل من يتلقون العلاج من الفيروس في اللاذقية إلى مستشفيات محافظة طرطوس”.

يأتي ذلك عقب “إشغال كامل القدرة الاستيعابية للمستشفيات في تلك المناطق بسبب الارتفاع الحاد في عدد حالات فيروس كورونا”.

وأعلنت السلطات الصحية في سوريا الأحد اكتشاف 442 حالة إصابة بالوباء في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، مما يشير إلى رقم قياسي جديد في هذه الدولة التي يمزقها الصراع الأهلي منذ سنوات.

يُذكر أن إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في سوريا بلغ 32580 حالة مع تسجيل الوفيات بسبب الوباء ارتفاعا إلى 2189 وفاة منذ بداية انتشار الوباء، وفقا للأرقام الواردة من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية.

المصدر: BBC

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