“فيلق الشام” الإسلامي يعتقل مواطنين اثنين من ناحية شيراوا بريف عفرين

محافظة حلب: أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، من مناطق سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف حلب، بأن مجموعة عسكرية تابعة لـ “فيلق الشام” الإسلامي، اعتقلت مواطنين اثنين من قرية كباشين في ناحية شيراوا، بريف عفرين، شمال غربي حلب، ووفقًا للنشطاء، فإن عملية اعتقال المواطنين جاءت على خلفية اتهامهما بالخروج في نوبات حرس إبان سيطرة “الإدارة الذاتية” على منطقة عفرين.

وفي اليوم الأول من شهر أيار/مايو، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن قوة أمنية من “الشرطة العسكرية” داهمت قبل أيام، عددًا من منازل المدنيين في قرية هيكجة، التابعة لناحية شيخ الحديد، واعتقلت ثلاثة مواطنين لأسباب مجهولة حتى اللحظة.