في أسبوع واحد.. 10 فارقوا الحياة بجرائم قتل في مناطق مختلفة بسورية

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، في أسبوع واحد بتشرين الثاني، 4 جرائم راح ضحيتها 10 أشخاص، 7 منهم قتلوا نتيجة خلاف عائلي بمدينة جاسم بدرعا، وفيما يلي تفاصيل الجرائم حسب التوزع المناطقي:

-1جريمة راح ضحيتها (7 رجال)

-1 جريمة في حماة راح ضحيتها ( 1 رجل)

-1جريمة في اللاذقية راح ضحيتها (1 طفل).

-1 جريمة في منبج راح ضحيتها (1رجل)

تفاصيل الجرائم منذ بداية شهر تشرين كما وثقها المرصد السوري:

-2 تشرين الثاني، عثر أهالي على جثة شاب في العقد الثالث مقتول، في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، ضمن مناطق نفوذ قوات مجلس منبج العسكري.

-3 تشرين الثاني، قتل شاب وأصيب والده بجروح، نتيجة إطلاق نار، بسبب تجدد ثأر قديم بين عائلتين، في مدينة جاسم في الريف الشمالي من محافظة درعا.

-4 تشرين الثاني، قتل 6 أشخاص، نتيجة تجدد الاشتباكات العائلية بمدينة جاسم بريف درعا، إثر المطالبة بالثأر لمقتل شاب.

-5 تشرين الثاني، قتل شخص بواسطة “رفش زراعي”، بعد اختطافه من قبل 3 أشخاص، استدرجوه لسرقة جراره الزراعي وشاحنته “مقطورة”، حيث تم دفن جثته في إحدى الحفر بتل أثري بين قرى بقصقص والحدبة بريف حماة وردمها بالحجارة.

-6 تشرين الثاني، توفي طفل 9 سنوات في مدينة اللاذقية نتيجة تعرضه للضرب من قبل والده بتحريض من زوجته.

وبذلك، يكون المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق وقوع 182 جريمة قتل بشكل متعمد منذ مطلع العام 2023، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ماتزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 208 شخص، هم: 43 سيدة، و144 رجل، و21 طفل، توزعوا على النحو التالي:

– 30 جريمة في ريف دمشق راح ضحيتها 5 سيدات و3 أطفال و 24 رجل

– 19 جريمة في اللاذقية راح ضحيتها 9 رجال و9 سيدات و 6 أطفال.

– 28 جريمة في السويداء راح ضحيتها 3 أطفال و21 رجل و4 سيدات

– 14 جريمة في حمص راح ضحيتها سيدتان و11 رجل وطفل

– 20 جريمة في حماة راح ضحيتها طفل و18 رجل و3 سيدات

– 24 جريمة في درعا راح ضحيتها 6 سيدات و26 رجل.

– 13 جريمة في دمشق راح ضحيتها 4 سيدات وطفل و8 رجال

– 11 جريمة في حلب راح ضحيتها 3 أطفال و5 سيدات و5 رجال

– 16 جرائم في دير الزور، راح ضحيتها طفلان و15 رجل وسيدتان.

– 1 جريمة في الحسكة، راح ضحيتها سيدة

– 1 جريمة في القنيطرة راح ضحيتها شاب

– 4 جريمة في طرطوس راح ضحيتها 2 امرأة وطفلة ورجل.

– 1 جريمة في إدلب راح ضحيتها 5 مدنيين