في أعلى حصيلة حتى الآن.. تسجيل 52 مصابا بوباء “كورونا” اليوم.. وارتفاع العدد الإجمالي في شمال غرب سورية إلى 265

سجلت السلطات الصحية، اليوم، 52 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في شمال غرب سورية، توزعت على النحو الآتي:8 إصابات في مدينة الباب و7 في قرية تركمان بارح و6 في عفرين و6 في جبل سمعان و25 إصابة في محافظة إدلب.

وتعد الحصيلفي أعلى حصيلة حتى الآن.. تسجيل 52 مصابا بوباء “كورونا” اليوم.. وارتفاع العدد الإجمالي في شمال غرب سورية إلى 265ة الأعلى منذ بدء انتشار الوباء في مناطق شمال غرب سورية.

ووفقا لإحصائيات المرصد السوري، فإن عدد الإصابات منذ الـ9 من تموز/يوليو وحتى اليوم ارتفع إلى 265 وهم: طبيبان كانا يقيمان في تركيا، و96 شخصا بينهم كوادر طبية في مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام في إدلب وأجزاء من حلب وحماة واللاذقية، و167 مصابا في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا شمال حلب.

وكان المرصد السوري وثق، في آب الفائت، أول حالة وفاة لامرأة مسنة تحمل فيروس “كورونا” في بلدة الدانا بريف إدلب، وتوفيت حالة أخرى في بلدة صوران بريف حلب الشمالي خلال الشهر ذاته.

ووثق المرصد السوري وفاة طبيب، كان مصابا بفيروس “كورونا”، في ريف حلب الشمالي الخاضع لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا.