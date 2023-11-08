في أعنف هجوم منذ أشهر.. ارتفاع حصيلة قتلى قوات النظام بهجوم التنظيم في البادية إلى نحو 25

في أعنف هجوم منذ أشهر.. ارتفاع حصيلة قتلى قوات النظام بهجوم التنظيم في البادية إلى نحو 25

ارتفع إلى 24 تعداد قتلى قوات النظام وقوات الدفاع الوطني، ممن قضوا في هجوم عنيف لعناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” على بادية الرصافة عند مثلث الرقة-حمص-ديرالزور، حيث هاجم التنظيم قوات النظام والدفاع الوطني بالأسلحة الرشاشة وتمكن من إيقاع عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوفهم، ولايزال عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.

وبلغت حصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية ضمن البادية السورية وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 508 قتيل منذ مطلع العام 2023، هم:

31 من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” قتلوا باشتباكات مع قوات النظام واستهدافات جوية روسية طالت مناطق يتوارون فيها في مناطق متفرقة من بادية حمص والسويداء وحماة والرقة ودير الزور وحلب.

313 من قوات النظام والميليشيات الموالية لها، من ضمنهم 41 من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات سورية وغير سورية، قتلوا في 134 عملية لعناصر التنظيم ضمن مناطق متفرقة من البادية، تمت عبر كمائن وهجمات مسلحة وتفجيرات في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء وحماة وحلب.

و164 مواطناً بينهم امرأة بهجمات التنظيم في البادية.

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

– 46 عملية في بادية حمص، أسفرت عن 85 قتيل من العسكريين بينهم 16 من الميليشيات التابعة لإيران، و88 مدنياً بينهم مواطنة، و7 من التنظيم.

– 13 عملية في بادية الرقة، أسفرت عن 56 قتيل من العسكريين، و3 قتلى من التنظيم وواحد مدني.

– 52 عملية في بادية دير الزور، أسفرت عن مقتل 127 عسكريين بينهم 20 من الميليشيات الموالية لإيران، و14 من التنظيم، و19 من المدنيين

– 18 عملية في بادية حماة، أسفرت عن مقتل 53 مدنيين و37 من العسكريين بينهم 5 من الميليشيات التابعة لإيران، و7 من التنظيم.

– 4 عمليات في بادية حلب، أسفرت عن مقتل 5 من العسكريين بينهم عنصران للفرقة 25، و3 مدنيين.

– 1 في بادية السويداء أسفرت عن مقتل 3 من العسكريين.