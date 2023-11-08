في أعنف هجوم منذ أشهر.. 30 قتيلاً من قوات النظام والدفاع الوطني بهجوم لتنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن مثلث الرقة-حمص-دير الزور

في أعنف هجوم منذ أشهر.. 30 قتيلاً من قوات النظام والدفاع الوطني بهجوم لتنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن مثلث الرقة-حمص-دير الزور

شن عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” فجر اليوم الأربعاء هجوماً عنيفاً على مواقع قوات النظام وقوات الدفاع الوطني ببادية الرصافة عند مثلث الرقة-حمص-ديرالزور، حيث جرى الهجوم بالأسلحة الرشاشة وتمكن من إيقاع عدد كبير من القتلى والجرحى، إذ تأكد مقتل 30 من العسكريين غالبيتهم من الدفاع الوطني، ولايزال عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.

كما شنت طائرات حربية روسية غارات على مناطق انتشار التنظيم في بادية الرصافة، وسط معلومات مؤكدة عن قتلى من التنظيم.

وبلغت حصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية ضمن البادية السورية وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 514 قتيل منذ مطلع العام 2023، هم:

31 من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” قتلوا باشتباكات مع قوات النظام واستهدافات جوية روسية طالت مناطق يتوارون فيها في مناطق متفرقة من بادية حمص والسويداء وحماة والرقة ودير الزور وحلب.

319 من قوات النظام والميليشيات الموالية لها، من ضمنهم 41 من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات سورية وغير سورية، قتلوا في 134 عملية لعناصر التنظيم ضمن مناطق متفرقة من البادية، تمت عبر كمائن وهجمات مسلحة وتفجيرات في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء وحماة وحلب.

و164 مواطناً بينهم امرأة بهجمات التنظيم في البادية.

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

– 46 عملية في بادية حمص، أسفرت عن 85 قتيل من العسكريين بينهم 16 من الميليشيات التابعة لإيران، و88 مدنياً بينهم مواطنة، و7 من التنظيم.

– 13 عملية في بادية الرقة، أسفرت عن 62 قتيل من العسكريين، و3 قتلى من التنظيم وواحد مدني.

– 52 عملية في بادية دير الزور، أسفرت عن مقتل 127 عسكريين بينهم 20 من الميليشيات الموالية لإيران، و14 من التنظيم، و19 من المدنيين

– 18 عملية في بادية حماة، أسفرت عن مقتل 53 مدنيين و37 من العسكريين بينهم 5 من الميليشيات التابعة لإيران، و7 من التنظيم.

– 4 عمليات في بادية حلب، أسفرت عن مقتل 5 من العسكريين بينهم عنصران للفرقة 25، و3 مدنيين.

– 1 في بادية السويداء أسفرت عن مقتل 3 من العسكريين.