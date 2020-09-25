في أقل من أسبوعين.. محاولة اغتيال ثانية تطال قيادية في “قسد”

محافظة دير الزور-المرصد السوري لحقوق الإنسان: تعرضت سيارة تقل قيادية في “قسد” لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين يستقلون دراجات نارية، مساء اليوم، على طريق “الخرافي” الممتد ما بين مدينتي الشدادي- دير الزور، ما تسبب في إصابتها وسائقها بجروح خطيرة.

يذكر أن محاولة الاغتيال هي الثانية خلال أقل من 15 يوم.

حيث انفجرت دراجة نارية مفخخة، في 15 أيلول/سبتمبر، على طريق “الخرافي” الذي يصل ما بين مدينتي الشدادة ودير الزور، تزامنا مع مرور سيارة مصفحة تقل قيادية في قوات سوريا الديمقراطية، ما أدى إلى وقوع خسائر مادية، دون تسجيل إصابات.