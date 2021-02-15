في أقل من أسبوع.. استشهاد وإصابة 6 بينهم نساء بانفجار مخلفات حرب خلال جمعهم “الكمأة” في البادية السورية  

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد مواطن وحفيده وإصابة 3 نساء بحالات خطيرة، نتيجة انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، في منطقة بادية خناصر بريف حلب الجنوبي أثناء قيامهم بجمع الكمأة.

ليرتفع بذلك، عدد الشهداء إلى 3، إضافة إلى إصابة 3 نساء خلال جمعهم الكمأة في مناطق البادية السورية في أقل من أسبوع.

ووثّق المرصد السوري في 10 شباط، استشهاد مواطن إثر انفجار لغم أرضي في منطقة وادي العزيب شرق بلدة السعن بريف حماة الشرقي، وذلك أثناء البحث وجمع الكمأة.

وتتواجد الكمأة في البادية السورية، وتباع بسعر مرتفع ما يجعلها مطلبًا للكثيرين، لجمعها والبحث عنها في أماكن خطيرة حيث تنتشر الألغام ومخلفات الحرب.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 433 شخصاً، بينهم 71 مواطنة و 143 طفلاً.

ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 47 شخصاً بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.