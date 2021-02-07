في أقل من أسبوع.. محاولة اغتيال ثانية تطال جهاديًا من جنسية أجنبية في مدينة جسر الشغور

محافظة إدلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان: استهدف مسلحون مجهولون بالرصاص، جهاديًا من جنسية تركية، مساء اليوم، بعد خروجه من مسجد في الحارة الشمالية بمدينة جسر الشغور، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى المراكز الطبية.

والجدير بالذكر أن الجهادي تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة قبل 5 أيام، حيث كان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، في 2 فبراير/شباط، انفجار عبوة ناسفة بسيارته في الحي الشمالي من مدينة جسر الشغور، بريف إدلب الغربي ما أدى لأضرار مادية دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري رصد في 30 الشهر الفائت، انفجار عبوة ناسفة بسيارة تابعة لأمني ضمن هيئة تحرير الشام، في قرية الكستن الواقعة بريف جسر الشغور، غربي إدلب، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية.