في أقل من أسبوع.. مقتل وإصابة 23 شخصا في استهدافات متبادلة بين قوات النظام و”الهيئة” ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”

في أقل من أسبوع.. مقتل وإصابة 23 شخصا في استهدافات متبادلة بين قوات النظام و”الهيئة” ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ بداية آذار، مقتل 15 شخصا وهم: 8 من قوات النظام و7 عناصر من هيئة تحرير الشام.

بالإضافة لإصابة 8 بينهم 1 مدني، و 2 من الجبهة الوطنية للتحرير، و 5 من قوات النظام، في 11 عملية ضمن منطقة “بوتين، أردوغان”.

وجاء تفاصيل العمليات منذ بداية آذار كما وثقها المرصد السوري لحقوق الإنسان كالتالي:

-1آذار، أصيب سائق جرار زراعي باستهداف صاروخ موجه أطلقته قوات النظام لجراره بالقرب من بلدة الزقوم في منطقة سهل الغاب بريف حماة الغربي.

-1آذار،أصيب عنصران من الجبهة الوطنية للتحرير بجراح خطيرة، نتيجة استهداف طائرة مسيّرة انتحارية تابعة لقوات النظام، القطاع الرابع نقطة تمركز عناصر الجبهة الوطنية للتحرير، على محور حرش بينين بريف إدلب الجنوبي، حيث جرى نقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج.

-2 آذار، قتل 5 عناصر بهيئة تحرير الشام، في عملية انغماسية نفذتها “الهيئة” ، على محور نحشبا في منطقة جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، ضمن منطقة “بوتين- أردوغان”، كما قتل وأصيب عدد غير معروف من عناصر قوات النظام في العملية.

-2 آذار، قتل عنصر من قوات النظام قنصا برصاص “جيش النصر” على أحد محاور سهل الغاب.

-3 آذار، قتل عنصر من قوات النظام قنصاً برصاص فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” على محور مدينة سراقب بريف إدلب الجنوبي.

-4 آذار، قتل عنصر بهيئة تحرير الشام نتيجة استهداف قوات النظام سيارة صهريج، بصاروخ موجه، في منطقة سنخار سمعان على محور مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي، كما أسفر الاستهداف لاندلاع النيران في السيارة.

-5 آذار، قتل عنصر من هيئة تحرير الشام بقصف مدفعي مصدره قوات النظام استهدف منطقة سهل الغاب في ريف حماة الغربي.

-5 آذار، قتل عنصران من قوات النظام قنصاً برصاص فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” على محور آفس بريف إدلب الشرقي.

-5 آذار، قتل عنصر من قوات النظام، قنصاً برصاص فصائل “الفتح المبين” على محور كفرنبل بريف إدلب الجنوبي.

-6 آذار، قتل 3 عناصر من قوات النظام وأصيب 5 آخرون، على خلفية اندلاع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين قوات النظام والميليشيات المساندة لها من جهة، وفصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” من جهة أخرى، على محور الصراف بريف اللاذقية الشمالي، إثر محاولة تسلل لقوات الأخيرة.

وبذلك، يرتفع إلى 95 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2024، وذلك خلال 94 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات ومسيرات انتحارية، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 39 من العسكريين 49 من المدنيين بينهم 6 أطفال بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 11 من المدنيين بينهم 4 أطفال وسيدة

–54 من قوات النظام بينهم ضابط.

– 25 من “هيئة تحرير الشام”

– 4 من أنصار الإسلام

– واحد من جيش النصر