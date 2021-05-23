في أقل من أسبوع.. 3 حوادث قتل واستهداف لعناصر عسكرية في مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام

محافظة إدلب: دوى انفجار في مدينة جسر الشغور، مساء اليوم، نتيجة عبوة ناسفة استهدفت سيارة عسكرية للفصائل، بالقرب من محطة القطار بمحيط المدينة، ما أدى إلى إصابة شخص كان يقودها بجروح.

وبذلك يرتفع عدد الاستهدافات وعمليات القتل بحق العسكريين في مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام إلى 3 خلال أقل من أسبوع.

نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان في المنطقة آنفة الذكر، وثقوا استشهاد ومصرع ومقتل 50 شخصًا منذ مطلع العام 2021 الجاري أي خلال 4 أشهر، ممن قضوا جميعاً اغتيلوا بتفجير مفخخات وعبوات ناسفة وإطلاق نار واختطاف وقتل ومن ثم إلقاء الجثث في مناطق منعزلة في إدلب بالدرجة الأولى ثم الأرياف المحيطة بها بدرجة أقل كحلب وحماة واللاذقية.

وكان نشطاء في المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، في 21 أيار، انفجارًا نتيجة عبوة ناسفة بسيارة عسكرية في مدينة سلقين الحدودية مع لواء اسكندرون في الريف الشمالي الغربي لمحافظة إدلب، ما أدى إلى مقتل ضابط منشق عن جيش النظام، يعمل في صفوف “الجبهة الوطنية” للتحرير الموالية لتركيا.

وأشار المرصد السوري، في 17 أيار، إلى عثور الأهالي على جثة عنصر بارز في تجمع أحرار الشرقية أحد فصائل “الجيش الوطني” الموالي لتركيا، ووفقًا لنشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن العنصر البارز تعرض لهجوم بالأسلحة البيضاء على أطراف مدينة إدلب، ما أدى لوفاته.

والجدير بالذكر أن القتيل شارك بمعارك مع القوات التركية في عفرين، وعملية “نبع السلام”.