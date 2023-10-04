في أقل من 10 أيام.. مقتل 8 من قوات النظام وإصابة 13 مدني باستهدافات متبادلة في منطقة “بوتين-أردوغان” 

تشهد منطقة “بوتين-أردوغان” عمليات قنص وتسلل واستهدافات متبادلة بين قوات النظام والفصائل بين الفينة والأخرى تخلف العديد من الضحايا بينهم مدنيين.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، منذ 25 أيلول الفائت، أي في أقل من 10 أيام، مقتل 8 عناصر من قوات النظام أحدهما نتيجة استهداف مسيرة، وإصابة اثنين آخرين باستتهدافات وعمليات قنص نفذتها الفصائل الإسلامية والجهادية، كما أصيب عنصر من هيئة تحرير الشام، و13 مدني بينهم نساء وأطفال بقصف بري نفذته قوات النظام على جسر الشغور وآفس وسرمين بريف إدلب منطقة “بوتين-أردوغان”.

ويستعرض المرصد السوري التفاصيل كاملة:

-25أيلول، قتل عنصر من قوات النظام إثر قنصه من قبل عناصر هيئة تحرير الشام، كما أصيب آخر على محور الملاجة بريف إدلب الجنوبي، الذي شهد اشتباكات عنيفة بين قوات النظام من جهة، والفصائل من جهة أخرى، ومحاولات متجددة للفصائل في الثبات في نقاطها.

-25أيلول، أصيب 7 مدنيين بينهم طفلان وامرأتان إحداهما حامل، نتيجة قصف بري لقوات النظام استهدف الأحياء السكنية والسوق الشعبي في مدينة جسر الشغور.

-26أيلول، قتل عنصر من مرتبات “الفرقة الثامنة” التابعة لقوات النظام على محور الملاجة بريف إدلب الجنوبي، إثر القصف الذي نفذته مسيرة تابعة لفصائل غرفة عمليات “الفتح المبين”.

-27أيلول،أصيب 3 مدنيين بجراح متفاوتة، نتيجة قصف مدفعي نفذته قوات النظام، على محيط بلدة آفس بريف إدلب الشرقي.

-29 أيلول، قتل عنصران من قوات النظام قنصاً برصاص لواء أبي بكر الصديق التابع لهيئة تحرير الشام على محور الملاجة بمنطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”.

-1 تشرين الأول، قتل عنصر من قوات النظام إثر قنصه من قبل أحد تشكيلات هيئة تحرير الشام على محور بسرطون بريف حلب الغربي.

-1 تشرين الأول، قتل عنصر من قوات النظام وأصيب آخر، نتيجة استهدافهما من قبل عناصر أنصار التوحيد الجهادي على محور الملاجة بريف إدلب.

-3 تشرين الأول، أصيب عنصر من هيئة تحرير الشام بجروح إثر قصف مدفعي متبادل بين فصائل “الفتح المبين” من جهة، وقوات النظام من جهة أخرى، على محور كبانة بجبل الأكراد شمالي اللاذقية، كما شهد محور المشاريع بسهل الغاب شمال غربي محافظة حماة قصفا متبادلا بين الطرفين.

كما أصيب رجل وامرأة إثر استهداف قوات النظام الطريق بين مدينتي إدلب وسرمين بالقرب من نقطة تركية.

-3 تشرين الأول، قتل عنصران وأصيب الثالث بجروح، إثر استهدافهم، برصاص قناص فصيل “لواء أبي بكرالصديق” ، التابع لـ هيئة تحرير الشام على محور الملاجة في ريف إدلب الجنوبي.

واستهدفت قوات النظام أكثر من 20 موقعا، هي: مدينة جسر الشغور وسرمين وآفس ومعارة عليا والنيرب ومجدليا ومعارة النعسان والفطيرة وسفوهن وحرش بينين وكنصفرة وكفرعويد بريف إدلب، وكبانة والخضر والتفاحية بريف اللاذقية، وكفرنوران ومحيط الأتارب وكفرتعال ومكلبيس والسحارة بريف حلب الغربي، بالإضافة إلى الزيارة وخربة الناقوس في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي.