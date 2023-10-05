في أقل من 24 ساعة.. استشهاد وإصابة 14 مدني باستهدافات برية لقوات النظام على أماكن سكنية

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد وإصابة 14 مدني جلهم من النساء والأطفال بقصف لقوات النظام على منطقة “بوتين-أردوغان” في أقل من 24 ساعة، حيث استشهد 5 من عائلة واحدة بينهم امرأة مسنة وأربعة من أولادها وهم:3 سيدات وشاب، كما أصيبت سيدة بقصف لقوات النظام عند الساعة الثانية فجرا استهدف منزلا سكنيا على أطراف كفرنوران في ريف حلب.

ويوم أمس الأربعاء، استشهدت طفلة وأصيب 7 مواطنين بجروح بليغة إثر قصف نفذته قوات النظام براجمات الصواريخ، على الأحياء السكنية في مدينة سرمين ومحيط مدرسة في المنطقة.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، منذ 25 أيلول الفائت، أي خلال 10 أيام، مقتل 8 عناصر من قوات النظام أحدهما نتيجة استهداف مسيرة، وإصابة اثنين آخرين باستتهدافات وعمليات قنص نفذتها الفصائل الإسلامية والجهادية، كما أصيب عنصر من هيئة تحرير الشام،

كما استشهد 13 مدني وأصيب 14 آخرين بينهم نساء وأطفال بقصف بري نفذته قوات النظام على جسر الشغور وآفس وسرمين بريف إدلب، وكفر نوران بريف حلب ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”.

واستهدفت قوات النظام أكثر من 20 موقعا، هي: مدينة جسر الشغور وسرمين وآفس ومعارة عليا والنيرب ومجدليا ومعارة النعسان والفطيرة وسفوهن وحرش بينين وكنصفرة وكفرعويد بريف إدلب، وكبانة والخضر والتفاحية بريف اللاذقية، وكفرنوران ومحيط الأتارب وكفرتعال ومكلبيس والسحارة بريف حلب الغربي، بالإضافة إلى الزيارة وخربة الناقوس في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي.