في أقل من 24 ساعة.. طائرة حربية روسية تعاود استهداف منطقة “خفض التصعيد”

استهدفت طائرة حربية روسية، مساء اليوم، قرية السرمانية في سهل الغاب شمال غرب محافظة حماة.

يأتي ذلك، في أقل من 24 ساعة عن الاستهداف الأخير لمنطقة “بوتين-أردوغان”.

على صعيد متصل، قصفت قوات النظام بقذائف المدفعية قريتي قوفقين والحلوبة في ريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكانت طائرات حربية روسية شنت، فجر اليوم، جولة جديدة من القصف الجوي على منطقة “خفض التصعيد”، حيث نفذت بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء 4 غارات، استهدفت خلالها أماكن في المنطقة الواقعة ما بين القرقور والمحطة الحرارية بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري رصد ليلة أمس، غارات من طائرات حربية روسية استهدفت المنطقة الواقعة ما بين محور كبانة شمال شرق اللاذقية ومنطقة سهل الغاب، فيما يعد هذا الاستهداف هو الأول منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”.