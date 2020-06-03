المرصد السوري لحقوق الانسان


FILE -- In this on Tuesday Aug. 16, 2016 frame grab provided by Russian Defence Ministry press service, aRussian long range bomber Tu-22M3 flies during an air strike over the Aleppo region of Syria. Iran’s Defense Minister Gen. Hossein Dehghan was quoted by State TV website Monday, Aug. 22, 2016, as saying an announcement by Russia on using an Iranian airbase to attack Syrian militants was “a kind of show off and ungentlemanly.” The remarks suggest that the operation was not supposed to get public by either side. (Russian Defence Ministry Press Service photo via AP, File)

في أقل من 24 ساعة.. طائرة حربية روسية تعاود استهداف منطقة “خفض التصعيد”

استهدفت طائرة حربية روسية، مساء اليوم، قرية السرمانية في سهل الغاب شمال غرب محافظة حماة.
يأتي ذلك، في أقل من 24 ساعة عن الاستهداف الأخير لمنطقة “بوتين-أردوغان”.
على صعيد متصل، قصفت قوات النظام بقذائف المدفعية قريتي قوفقين والحلوبة في ريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.
وكانت طائرات حربية روسية شنت، فجر اليوم، جولة جديدة من القصف الجوي على منطقة “خفض التصعيد”، حيث نفذت بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء 4 غارات، استهدفت خلالها أماكن في المنطقة الواقعة ما بين القرقور والمحطة الحرارية بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، دون معلومات عن خسائر بشرية.
وكان المرصد السوري رصد ليلة أمس، غارات من طائرات حربية روسية استهدفت المنطقة الواقعة ما بين محور كبانة شمال شرق اللاذقية ومنطقة سهل الغاب، فيما يعد هذا الاستهداف هو الأول منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد  ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”.

قد يعجبك ايضا المزيد

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول