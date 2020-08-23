في أقل من 24 ساعة.. هجومان مسلحان يستهدفان نقطة عسكرية في ريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: استهدف مسلحون مجهولون بالأسلحة الرشاشة، اليوم، حاجزا لـ”الدفاع الذاتي” في بلدة جديد عكيدات في ريف دير الزور الشرقي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

يذكر أنه الاستهداف الثاني للحاجز ذاته خلال أقل من 24 ساعة.

ورصد المرصد السوري اشتباكات بالأسلحة الرشاشة، أمس، إثر شن مسلحون مجهولون هجوما على نقطة أمنية لقوات “الدفاع الذاتي” في قرية جديد عكيدات في ريف دير الزور الشرقي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكان مسلحون مجهولون يستقلون دراجات نارية، استهدفوا برشقات من أسلحة رشاشة، حاجزا لـ”قسد” في منطقة الطاحونة بالقرب من بلدة الحوايج بريف دير الزور الشرقي، ولاذ المسلحون بالفرار مباشرة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

كما رصد المرصد السوري، مسلحون مجهولون يستقلون دراجة نارية، استهدفوا أحد عناصر قوات سوريا الديمقراطية، بالقرب من سكة القطار على أطراف مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى إصابته بطلق ناري في يده.