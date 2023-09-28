في أقل من 72 ساعة.. مخلفات الحرب تسبب باستشهاد وإصابة 5 بينهم أطفال ضمن مناطق نفوذ النظام

في أقل من 72 ساعة.. مخلفات الحرب تسبب باستشهاد وإصابة 5 بينهم أطفال ضمن مناطق نفوذ النظام

لا تزال مخلفات الحرب من ألغام وأجسام متفجرة وغير متفجرة، تشكل هاجس كبير لدى المدنيين، وتخلف ضحايا في مساحات جغرافية واسعة من الأراضي السورية، وسط تقاعس المنظمات والسلطات المحلية عن إزالتها، للحد من مخاطرها.

حيث وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، في أقل من 72 ساعة، استشهاد وإصابة 5 ضمن مناطق نفوذ قوات النظام وهم كالتالي:

– مواطن في ريف درعا الشرقي

– إصابة طفلين بجراح في مدينة إنخل بريف درعا الشمالي

– إصابة شاب بريف دير الزور الشرقي

-طفل في ريف حماة

المرصد السوري لحقوق الإنسان يجدد مطالبته للمنظمات الدولية المعنية، بضرورة العمل على إزالة تلك المخلفات من الأراضي السورية في ظل ما تشكله من مخاطر على حياة السكان كونها منتشرة بشكل كبير جداً، وتهدد حياة المواطنين بشكل يومي، لاسيما مع استمرار زرع العبوات والألغام من قبل كافة الأطراف العسكرية المتواجدة على التراب السوري.