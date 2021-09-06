في أولى دوريات الشهر الجديد في المنطقة.. القوات الروسية تسير دورية مشتركة مع نظيرتها التركية بريف عين العرب (كوباني)

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، دورية مشتركة جديدة، سيرتها القوات الروسية ونظيرتها التركية في ريف مدينة عين العرب (كوباني) بريف حلب الشرقي، حيث انطلقت الدورية من منطقة آشمة وجابت قرى واقعة بريف عين العرب، في إطار الدوريات الاعتيادية في المنطقة هناك، قبل أن تعود إلى نقطة البداية مجدداً.

وكانت الشرطة العسكرية الروسية سيرت في 31 آب الفائت، دورية مشتركة مع القوات التركية في ريف مدينة عين العرب (كوباني) الشرقي، وهي الدورية التاسعة والستين بين الجانبين في المنطقة، حيث انطلقت الدورية المؤلفة من 8 عربات عسكرية روسية وتركية، رفقة مروحيتين روسيتين، من قرية غريب الواقعة بريف كوباني الشرقي، وجابت قُرى وبلدات كربناف، كوسك، عليشار، جوم علي، كورتك، كوبك ساتان، تيري، تليجب، قباجق صغير، تلك، هو لاقيه، خرابيسان تحتاني، جيشان، قره موغ، وعادت الدورية بعدها إلى نقطة انطلاقها في قرية “غريب”، ومن ثم عادت العربات التركية ودخلت الأراضي التركية من البوابة القريبة من قرية غريب، فيما عادت العربات الروسية إلى مركزها في منطقة الإذاعة غربي مدينة كوباني.