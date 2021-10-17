في إطار استمرار إيران بغرس أفكارها المذهبية في عقول الأطفال.. “الثقافي الإيراني” يقيم رحلة لطلاب مدرسة ابتدائية إلى مزار “عين علي” شرق دير الزور

محافظة دير الزور: على وقع استمرار إيران بإقامة النشاطات التي تستهدف الأطفال بهدف غرس الأفكار الإيرانية بين شرائح المجتمع، والظهور بصورة حسنة أمام أهالي المناطق التي يتواجدون فيها غرب الفرات، قام “المركز الثقافي الإيراني” في الميادين بأخذ طلاب مدرسة الحسن الإبتدائية برحلة إلى مزار “عين علي” الواقع جنوب المدينة، والذي يعد من أبرز المزارات “الشيعية” بالمنطقة وذلك في إطار غرس الأفكار الإيرانية في أدمغة أبناء المنطقة مستهدفين فئة الأطفال على وجه الخصوص.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد أشار يوم أمس إلى أن ميليشيا “حركة النجباء” التابعة لـ “الحرس الثوري” الإيراني، بدأت بتجهير معمل لصناعة قذائف الهاون وقواعد ومنصات إطلاق صواريخ أرض – أرض ورصاص بكافة العيارات، وذلك ضمن مزارع تعود ملكيتها لأشخاص متواجدين خارج سوريا، استولت عليها ميليشيات إيران في وقت سابق على أطراف مدينة معدان بالريف الشرقي لمحافظة الرقة.