في إطار استمرار الحملة الأمنية.. قسد تواصل انتشارها بريف دير الزور الشرقي وسط تسييرها لدوريات مكثفة

تتواصل الحملة الأمنية لقوات سورية الديمقراطية ضمن مناطق نفوذها في دير الزور، حيث لاتزال حواجزها منتشرة في شوارع وأحياء البصيرة وابريهة والزر والشحيل بريف دير الزور الشرقي، وسط تسييرها لدوريات في تلك المناطق، كما علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قسد سمحت للأهالي بالذهاب إلى الأفران لشراء مادة الخبز.

ونشر المرصد السوري يوم أمس، أن قسد تواصل عمليتها الأمنية، وتنشر حواجزها وتسير دورياتها في مدينة البصيرة و قرية ابريهه وقرية الزر وبلدة الشحيل في ريف دير الزور الشرقي، كما تمركزت “قسد” في المدارس والمرافق العامة في تلك المناطق، ما يشير إلى استمرار الحملة الأمنية لفترة طويلة.

وأفادت مصادر المرصد السوري، بأن قوات “قسد” أفرجت عن بعض من الناشطين منظمي المظاهرات والموقوفين لديها بعد إشباعهم ضربا ولكما، فيما لا تزال تعتقل آخرين، فيما داهمت “قسد” المعابر النهرية التي تشهد عمليات تهريب متواصلة من مناطقها إلى مناطق نفوذ النظام السورية على الضفة الأخرى للنهر، وصادرت عبارات مائية معدة للتهريب.